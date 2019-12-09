12:49 09 Декабря 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB147.79
  • EUR10476.36
  • USD9510.99
Поиск
Знак аварийной остановки

Узбекистанец пострадал в ДТП в Казани, еще четыре человека погибло

Pixabay
Происшествия
Получить короткую ссылку
48 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/480/34/4803413.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20191209/12970341/Uzbekistanets-postradal-v-DTP-v-Kazani-esche-chetyre-cheloveka-pogiblo.html

Состояние здоровья гражданина Узбекистана оценивается как средне-тяжелое, требующее длительного лечения.

ТАШКЕНТ, 9 дек - Sputnik. В Казани произошло ДТП с участием узбекистанца, сообщает МИД республики.

"8 декабря на трассе "Казань - Оренбург – Акбулак" в районе села Угольное произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовой "Газели" и минивэна", - говорится в сообщении.

В результате ДТП на месте аварии скончались четыре человека, еще четверо госпитализированы в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница" Соль-Илецка.

Среди пострадавших гражданин Узбекистана. Состояние его здоровья оценивается как средне-тяжелое, требующее длительного лечения.

В Екатеринбурге при пожаре погибли трое узбекистанцев >>

Генконсульство взяло ситуацию на контроль и находится в постоянном контакте с местными властями и лечебным учреждением, где находится узбекистанец.

Консульско-правовой департамент напоминает, что граждане Узбекистана, находящиеся на территории Приволжского федерального округа России (Республика Башкортостан, Кировская область, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Нижегородская область, Оренбургская область, Пензенская область, Пермский край, Самарская область, Саратовская область, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Ульяновская область, Чувашская Республика), могут в необходимых случаях обратиться в Генеральное консульство нашей страны в Казани по телефонам: +7-843-526-55-64, +7-843-526-55-65.

Теги:
Казань, Россия, Россия, узбекистанец, Узбекистан, Узбекистан, авария, ДТП, Происшествие



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
В Намангане прошёл крупный турнир по купкари
Тысячи коней и пыль столбом: турнир по купкари в Намангане – фото
Жизнь после смерти: Гюмри спустя 31 год
Смерти вопреки: как живет Гюмри спустя 31 год после землетрясения
Наблюдатель на выборах: права и запреты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться