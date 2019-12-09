Узбекистанец пострадал в ДТП в Казани, еще четыре человека погибло

ТАШКЕНТ, 9 дек - Sputnik. В Казани произошло ДТП с участием узбекистанца, сообщает МИД республики.

"8 декабря на трассе "Казань - Оренбург – Акбулак" в районе села Угольное произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовой "Газели" и минивэна", - говорится в сообщении.

В результате ДТП на месте аварии скончались четыре человека, еще четверо госпитализированы в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница" Соль-Илецка.

Среди пострадавших гражданин Узбекистана. Состояние его здоровья оценивается как средне-тяжелое, требующее длительного лечения.

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Генконсульство взяло ситуацию на контроль и находится в постоянном контакте с местными властями и лечебным учреждением, где находится узбекистанец.

Консульско-правовой департамент напоминает, что граждане Узбекистана, находящиеся на территории Приволжского федерального округа России (Республика Башкортостан, Кировская область, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Нижегородская область, Оренбургская область, Пензенская область, Пермский край, Самарская область, Саратовская область, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Ульяновская область, Чувашская Республика), могут в необходимых случаях обратиться в Генеральное консульство нашей страны в Казани по телефонам: +7-843-526-55-64, +7-843-526-55-65.