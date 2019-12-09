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Пожар

В Екатеринбурге при пожаре погибли трое узбекистанцев

© Sputnik / Константин Чалабов
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
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Еще один узбекистанец получил ожоги и был доставлен в ближайшую клинику. Сейчас ведутся следственные мероприятия.

ТАШКЕНТ, 9 дек - Sputnik. В Екатеринбурге в результате пожара погибли трое граждан Узбекистана, сообщает МИД республики.

"В результате пожара в 6.45 утра по местному времени 8 декабря на Пякяхинском месторождении Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа погибли трое граждан Узбекистана А.Э., Э.Д. и А.С., а также Т.А. получил ожоги и госпитализирован", - говорится в сообщении.

В настоящее время соответствующие органы проводят следственные мероприятия.

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Генконсульством ситуация взята на контроль и совместно с Представительством Агентства по вопросам внешней трудовой миграции Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана в Москве прорабатываются консульско-правовые, организационные и другие вопросы, связанные с транспортировкой тела соотечественников на родину.

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Консульско-правовой департамент выражает соболезнования родным и близким покойных и напоминает, что граждане Узбекистана, находящиеся на территории Уральского федерального округа России (Курганская область, Свердловская область, Тюменская область, Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ), могут в необходимых случаях обратиться в Генеральное консульство нашей страны в г.Екатеринбурге по телефонам: +7 343 276 31 66, +7 343 272 31 33.

Теги:
Происшествие, погибшие, Узбекистанцы, узбекистанец, Узбекистан, Узбекистан, Россия, Россия, Екатеринбург, пожарные, пожар



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