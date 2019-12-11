Во Владивостоке скончался мигрант из Узбекистана

Известно, что мужчина находился во Владивостоке с 2015 года. На данный момент решается вопрос о транспортировке тела на родину.

ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. Во Владивостоке скончался гражданин Узбекистана, который трудился в стране на законных основаниях, сообщает МИД республики.

"6 декабря в больнице Артема (Приморский край) от сердечной недостаточности скончался гражданин Узбекистана Б.Г., который находился и трудился в регионе на законных основаниях с 2015 года", - говорится в сообщении.

Генконсульство совместно с Представительством Агентства по вопросам внешней трудовой миграции Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана в Москве прорабатывает консульско-правовые и другие вопросы, связанные с транспортировкой тела узбекистанца на родину.

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Консульско-правовой департамент выражает соболезнования родным и близким покойного и напоминает, что граждане Узбекистана, находящиеся на территории Дальневосточного федерального округа России (Амурская область, Еврейская автономная область, Камчатский край, Магаданская область, Приморский край, Республика Саха (Якутия), Сахалинская область, Хабаровский край, Чукотский автономный округ), могут в необходимых случаях обратиться в Генеральное консульство нашей страны в г.Владивостоке по телефонам: +7-423-260-48-00, +7-951-01870-07.