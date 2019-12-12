В Ташкенте пресекли деятельность еще одной "наркоаптеки"

Как установили следователи, работник аптеки продавал сильнодействующие препараты, не требуя рецепта врача.

ТАШКЕНТ, 12 дек - Sputnik. Сотрудники ГУВД и Генпрокуратуры пресекли деятельность еще одной столичной "наркоаптеки", сообщают в правоохранительном ведомстве.

По данным следствия, 24-летний работник аптеки "Регистон фарм", расположенной в 14-м квартале Учтепинского района, продавал сильнодействующие препараты, не требуя у покупателей специального на то рецепта.

В результате обыска аптеки полиция обнаружила и изъяла 193 таблетки "Регапена", 140 флаконов "Тропикамида" и 1 100 таблеток "Карбамазепина".

В отношении злоумышленника будет возбуждено дело по статье " Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ".

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За последние годы в стране резко снизилось количество преступлений, связанных с оборотом наркотиков, практически полностью был перекрыт канал транзита наркотиков через республику.

Однако начала процветать торговля так называемыми "аптечными" наркотиками, которые до сентября этого года не подпадали под категорию сильнодействующих препаратов, а, значит, могли продаваться в аптеках без рецепта.

Ситуация резко изменилась после принятия президентом Узбекистана постановления "Об усилении мер по предотвращению незаконного оборота лекарственных средств".

Позднее Кабмин принял постановление "О регулировании оборота сильнодействующих веществ в Республике Узбекистан", которое значительно расширило список сильнодействующих препаратов.

ГУВД Ташкента просит жителей столицы сообщать о случаях продажи работниками аптек лекарственных препаратов типа "Тропикамида" или "Регапена" без рецепта и о случаях торговли лекарствами вне аптечной сети.