10:55 12 Декабря 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB149.88
  • EUR10545.67
  • USD9537.55
Поиск
Продажа лекарств в аптеке

В Ташкенте пресекли деятельность еще одной "наркоаптеки"

© Sputnik / Константин Чалабов
Происшествия
Получить короткую ссылку
53 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/320/75/3207510.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20191212/12994129/V-Tashkente-presekli-deyatelnost-esche-odnoy-narkoapteki.html

Как установили следователи, работник аптеки продавал сильнодействующие препараты, не требуя рецепта врача.

ТАШКЕНТ, 12 дек - Sputnik. Сотрудники ГУВД и Генпрокуратуры пресекли деятельность еще одной столичной "наркоаптеки", сообщают в правоохранительном ведомстве.

Аптека, стулья, ресторан: массовая драка в Ташкенте попала на видео
© Sputnik / Наталья Селиверстова
В нескольких районах Ташкента провели рейды по аптекам

По данным следствия, 24-летний работник аптеки "Регистон фарм", расположенной в 14-м квартале Учтепинского района, продавал сильнодействующие препараты, не требуя у покупателей специального на то рецепта.

В результате обыска аптеки полиция обнаружила и изъяла 193 таблетки "Регапена", 140 флаконов "Тропикамида" и 1 100 таблеток "Карбамазепина".

В отношении злоумышленника будет возбуждено дело по статье " Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ".

Минюст напомнил, что обязательно должно быть в каждой аптеке — список >>

За последние годы в стране резко снизилось количество преступлений, связанных с оборотом наркотиков, практически полностью был перекрыт канал транзита наркотиков через республику.

Однако начала процветать торговля так называемыми "аптечными" наркотиками, которые до сентября этого года не подпадали под категорию сильнодействующих препаратов, а, значит, могли продаваться в аптеках без рецепта.

Ограбление аптеки в Чиланзарском районе Ташкента
Следственный департамент при МВД Узбекистана
Злодеи в медицинских масках: трое парней ограбили аптеку в Ташкенте

Ситуация резко изменилась после принятия президентом Узбекистана постановления "Об усилении мер по предотвращению незаконного оборота лекарственных средств".

Позднее Кабмин принял постановление "О регулировании оборота сильнодействующих веществ в Республике Узбекистан", которое значительно расширило список сильнодействующих препаратов.

ГУВД Ташкента просит жителей столицы сообщать о случаях продажи работниками аптек лекарственных препаратов типа "Тропикамида" или "Регапена" без рецепта и о случаях торговли лекарствами вне аптечной сети.

По теме

Из аптек Узбекистана уберут лекарства с фенспиридом
Аптека, стулья, ресторан: массовая драка в Ташкенте попала на видео
Из аптек Ташкента изымают шприцы-ручки для инсулина из Казахстана
Теги:
наркотики, аптеки, Ташкент, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Канье Уэст
Самые высокооплачиваемые музыканты мира - фотолента
Лавров не исключил, что российских дипломатов вслед за спортсменами обвинят в применении допинга
Лавров: российских дипломатов скоро обвинят в приеме допинга – видео
Наблюдатель на выборах: права и запреты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться