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Продажа лекарств в аптеке

Минюст напомнил, что обязательно должно быть в каждой аптеке — список

© Sputnik / Саид Царнаев
Общество
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Sputnik Узбекистан
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В список вошли лекарства первой необходимости и одноразовые медицинские товары. Все они должны быть представлены в каждой аптеке Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 6 дек - Sputnik. В Министерстве юстиции напомнили, какие лекарственные препараты и медицинские изделия в обязательном порядке должны продаваться во всех без исключения аптеках. Этот перечень утвержден приказом "Об утверждении Перечня лекарственных средств и изделий медицинского назначения, обязательных для всех аптек".

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Согласно документу, во всех аптеках Узбекистана должны быть представлены 26 видов лекарств в виде таблеток, суспензий, порошков, сиропов или кремов.

Перечень лекарств, обязательных к продаже во всех аптеках Узбекистана
Перечень лекарств, обязательных к продаже во всех аптеках Узбекистана

Также обязательно должны быть в продаже следующие медицинские изделия: шприцы, инфузионные системы, медицинская вата, бинты, медицинская марля и медицинские перчатки.

В Узбекистане продолжается совершенствоваться система здравоохранения, в том числе в части отпуска лекарственных средств населению, а также регистрация препаратов для оптовых и розничных компаний.

В частности, со следующего года будет проходить постепенный переход на электронные рецепты, кроме того, в большинстве аптек установят камеры наблюдения для контроля продажи лекарств. 

Помимо этого прорабатывается вопрос более широкого применения дженериков (аналогов препаратов).  

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Теги:
лекарства, аптеки, Министерство юстиции Узбекистана, Узбекистан



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