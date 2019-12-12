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Топор, воткнутый в пень

В России узбекистанец обвиняется в незаконной вырубке леса - видео

© Sputnik / Константин Чалабов
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Sputnik Узбекистан
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Сумма ущерба, причиненного лесному фонду России, составляет более 400 миллионов рублей. В преступной деятельности также был замешан лесничий.

ТАШКЕНТ, 12 дек - Sputnik. В Томской области возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки леса и последующей контрабанды лесоматериалов в Узбекистан. Об этом сообщила пресс-служба областного МВД.

ОПГ занималась контрабандой леса из Томской области в Узбекистан
Пресс-служба Томской таможни
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В махинациях обвиняются члены преступной группы: четыре уроженца Томска и один узбекистанец.

По данным следствия, в течение последних двух лет подозреваемые незаконно вырубали лес под видом санитарных рубок на территории Верхнекетского лесничества. Причем эти действия совершались с согласия главного лесничего, который, пользуясь своим положением, выдал фальшивое разрешение на вырубку.

"Подозреваемые организовали незаконную вырубку, заготовку, переработку и контрабанду лесоматериалов в Республику Узбекистан с использованием подложных документов и сведений о происхождении товара… Данные действия подозреваемых повлекли за собой причинение ущерба лесному фонду Российской Федерации на сумму более 400 миллионов рублей", – говорится в сообщении.

Узбекистанца и еще двоих россиян заключили под стражу, еще двоих обвиняемых суд отправил под домашний арест.

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В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда стратегически важных ресурсов, совершенная организованной группой". Она предполагает до 12 лет лишения свободы.

Теги:
контрабанда, лес, Томская область, Россия, Узбекистан



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