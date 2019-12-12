В России узбекистанец обвиняется в незаконной вырубке леса - видео

ТАШКЕНТ, 12 дек - Sputnik. В Томской области возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки леса и последующей контрабанды лесоматериалов в Узбекистан. Об этом сообщила пресс-служба областного МВД.
В махинациях обвиняются члены преступной группы: четыре уроженца Томска и один узбекистанец.
По данным следствия, в течение последних двух лет подозреваемые незаконно вырубали лес под видом санитарных рубок на территории Верхнекетского лесничества. Причем эти действия совершались с согласия главного лесничего, который, пользуясь своим положением, выдал фальшивое разрешение на вырубку.
"Подозреваемые организовали незаконную вырубку, заготовку, переработку и контрабанду лесоматериалов в Республику Узбекистан с использованием подложных документов и сведений о происхождении товара… Данные действия подозреваемых повлекли за собой причинение ущерба лесному фонду Российской Федерации на сумму более 400 миллионов рублей", – говорится в сообщении.
Узбекистанца и еще двоих россиян заключили под стражу, еще двоих обвиняемых суд отправил под домашний арест.
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В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда стратегически важных ресурсов, совершенная организованной группой". Она предполагает до 12 лет лишения свободы.