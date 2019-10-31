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Вырубка многолетних деревьев

Хватит рубить: правительство поставило точку в вопросе рубки деревьев

© Troll.uz
Общество
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Sputnik Узбекистан

В Узбекистане ввели мораторий на вырубку деревьев, который продлится с 1 ноября 2019 года по 31 декабря 2020 года.

ТАШКЕНТ, 31 окт - Sputnik. Правительство республики вводит с завтрашнего дня мораторий на вырубку деревьев, об этом на своей странице в социальной сети сообщил член Экологической партии Узбекистана Абу-Али Ниязматов.

"Дорогие друзья! Правительство Узбекистана объявило с 1 ноября мораторий на вырубку ценных пород деревьев! Поздравляю вас с победой, в этом есть заслуга и многих из вас, неравнодушных граждан страны, истинных хранителей вечных человеческих ценностей, неподкупных, честных и порядочных людей", – написал Ниязматов.

Еще один представитель Экопартии Саидрасул Сангинов заявил, что мораторий на вырубку деревьев продлится с 1 ноября 2019 года по 31 декабря 2020 года.

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Напомним, инспекторы Ташкентского областного управления по экологии и охране окружающей среды в начале года выявили незаконную вырубку почти 200 деревьев в одном из парков. Сумма нанесенного ущерба составила 229,9 млн сумов.

Теги:
экология, Узбекистан, Экологическое движение Узбекистана, деревья



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