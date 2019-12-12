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Оптический прицел снайперской винтовки изъятый на таможне

Узбекские таможенники задержали мужчину с прицелом от винтовки Драгунова

Пресс-служба ГТК
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20191212/12997304/Uzbekskie-tamozhenniki-zaderzhali-muzhchinu-s-pritselom-ot-vintovki-Dragunova.html

В ГТК напомнили, что контрабанда через таможенную границу Узбекистана взрывных устройств, вооружения, огнестрельного оружия или боеприпасов наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. Сотрудники приграничного таможенного поста "С. Наджимов" в Ташкентской области обнаружили в багаже мужчины оптический прицел от снайперской винтовки Драгунова.

Как сообщили в пресс-службе ГТК Узбекистана, Д. Ё. прибыл в республику из соседней страны. Ведутся таможенные проверки.

В комитете напомнили, что контрабанда через таможенную границу Узбекистана сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых веществ, радиоактивных материалов, взрывных устройств, вооружения, огнестрельного оружия или боеприпасов, а равно наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ, либо материалов, пропагандирующих религиозный экстремизм, сепаратизм и фундаментализм, — наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Ранее сотрудники приграничного железнодорожного таможенного поста "Каракалпакстан" обнаружили при досмотре вагонов 446 запчастей от пневматического оружия. Мужчина пытался спрятать свой незаконный багаж в матрасе.

Теги:
Государственный таможенный комитет, Узбекистан, таможенный досмотр, таможенники, Таможня, оружие



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