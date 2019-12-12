Нелетная погода: региональные аэропорты не смогли принять рейс из Москвы

Направлявшийся в один из регионов Узбекистана самолет вынужденно совершил посадку в столичном аэропорту.

ТАШКЕНТ, 12 дек - Sputnik. В Ташкенте незапланированную посадку произвел самолет, направлявшийся из Москвы в Наманган. Об этом сообщает пресс-служба "Uzbekistan Airports".

По информации компании, в международном аэропорту "Ташкент" имени И.Каримова утром в 05.57ч по ташкентскому времени произвел посадку самолет авиакомпании "Red Wings", выполнявший рейс по маршруту "Москва-Наманган". Причиной названы неблагоприятные метеорологические условия (густой туман) в аэропортах "Наманган" и "Фергана".

В ташкентском аэропорту для пассажиров созданы необходимые условия для комфортного ожидания, в том числе организовано горячее питание.

По состоянию на 16.00 часов по Ташкенту, из 219 пассажиров рейса в аэропорту остается 61 пассажир. Как сообщается, авиакомпанией "Red Wings" принимаются меры по их размещению в гостинице.

Аэропорт Ташкента перестал принимать рейсы из-за сильного тумана

Из-за неблагоприятных погодных условий в аэропортах "Наманган" и "Фергана" ограничение сохраняется, добавили в компании.