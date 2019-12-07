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Международный аэропорт Ташкента

Аэропорт Ташкента перестал принимать рейсы из-за сильного тумана

Пресс служба Государственного таможенного комитета РУ
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191207/12961753/Aeroport-Tashkenta-perestal-prinimat-reysy-iz-za-silnogo-tumana.html

На данный момент уже два самолет были вынуждены совершить посадку на запасных аэропортах других городов.

ТАШКЕНТ, 7 дек - Sputnik. Аэропорт Ташкента в субботу утром не принимает рейсы из-за сильного тумана, лайнеры вынуждены уходить на запасные аэродромы, сообщает Telegram-канал "Новости Ташкентского неба".

В частности, самолет турецкой авиакомпании Turkish airlines следующий рейсом TK-368 Стамбул - Ташкент не смог произвести посадку в международном аэропорту имени Ислама Каримова.

"Причина - метеоусловия (туман, горизонтальная видимость 100м, вертикальная видимость 100 футов, температура 3°С, видимость на ВПП 08L - 150 метров)", - говорится в сообщении.

Экипаж принял решение уходить на запасной аэропорт Ургенча.

Аэропорт Ташкента не принимает самолеты – в столице сильный туман >>

Также известно о том, что самолет Uzbekistan airways рейсом HY-202 Лондон - Ташкент не смог произвести посадку в аэропорту, после чего экипаж принял решение уходить на запасной аэропорт Навои.

Напомним, последний раз аэропорт Ташкента был закрыт из-за сильного тумана в марте этого года. 

Теги:
самолет, Самолет, посадка, погода, туман, Аэропорт Ташкента, аэропорт Ташкента, аэропорт, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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