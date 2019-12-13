По словам мужчины, женщина переходила дорогу в неположенном месте с велосипедом. Однако тормозной путь его авто говорит о другом.

ТАШКЕНТ, 13 дек - Sputnik. В Краснодаре в результате ДТП скончалась узбекистанка, сообщает "Даракчи".

"36-летний водитель грузовика Hyundai сбил женщину, которая переходила дорогу и катила велосипед. Это произошло около пешеходного перехода. От полученных травм женщина скончалась", - говорится в сообщении.

По информации следствия, личность погибшей установили - ей оказалась 51-летняя гражданка Узбекистана, у которой было временное разрешение на жительство.

Даракчи В Краснодаре водитель грузовика сбил насмерть узбекистанку

По словам водителя, женщина переходила дорогу в неположенном месте. При этом сотрудники полиции установили, что тормозной путь автомобиля составил 70 метров. По результатам осмотра происшествия, по предварительной версии следствия, установлено, что женщина могла пересекать дорогу именно по пешеходному переходу и по освещаемой дороге, что будет установлено в ходе расследования.

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По факту аварии проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.