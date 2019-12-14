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More than 20 injured in fireworks mishaps in Moscow on New Year's

Новогодний огонек - радость или угроза для жизни

Ruslan Krivobok
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
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Общее количество выявленных и изъятых пачек пиротехнических изделий составило 14 880. По подозрению в незаконном обороте пиротехники задержаны двое молодых людей.

ТАШКЕНТ, 14 дек - Sputnik. В ходе профилактических мероприятий 14 декабря, по сообщению ГУВД Ташкента, на рынках в Чиланзарском районе в грузовом автомобиле марки "Исузу" было обнаружено 30 коробок пиротехнических изделий, в каждой из которых было по 48 блоков из 10 пачек взрывоопасных средств.

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Таким образом, общее количество выявленных и изъятых пачек пиротехнических изделий составило 14 880. По подозрению в незаконном обороте пиротехники задержаны двое молодых людей.

Ведутся доследственные мероприятия.

Теги:
Ташкент, Профилактика, ГУВД Ташкента, Узбекистан, пиротехника



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