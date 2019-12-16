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В Кашкадарье Matiz на скорости врезался в ограждение - все погибли

В Кашкадарье Matiz на скорости врезался в ограждение - все погибли

Следственный департамент
Происшествия
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Водитель потерял управление над автомобилем и выехал с автомобильной дороги на обочину, где столкнулся с железным ограждением.

ТАШКЕНТ, 16 дек - Sputnik. В Кашкадарье произошла страшная авария - Matiz съехал на обочину и врезался в ограждение, погибли все трое пассажиров, сообщает Следственный департамент Узбекистана.

"15 декабря, примерно в 22.30, водитель автомобиля марки Matiz, 25-летний Г. А., управляя автомобилем по автомобильной дороге А-380, на 17-м км дороги, пролегающей по территории кишлака "Машъал" Гузарского района, потерял управление над автомобилем и выехал с автомобильной дороги на обочину, где столкнулся с железным ограждением", - говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель Г. А. и пассажиры автомобиля - 31-летний Ш. Б. и 32-летний Р. Х. -  от полученных травм скончались на месте.

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По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Теги:
погибшие, погиб, Происшествие, Кашкадарьинская область, Узбекистан, Узбекистан, авария, ДТП



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