В Кашкадарье Matiz на скорости врезался в ограждение - все погибли

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МВД ответил сенатору, назвавшему ППС "криминальной кормушкой" В ведомстве напомнили, что никто не имеет права обвинять сотрудников правоохранительных органов в тех или иных проступках без веских на то оснований. 117

Бензин марки АИ-92 появился на заправках в Ташкенте Бензин с повышенным октановым числом импортируется в Узбекистан и стоит на заправках Узбекнефтегаза (UzGasOil) на 400 сумов дороже АИ-91. 64