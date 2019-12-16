В ДТП в Казахстане погиб узбекистанец

Все граждане Узбекистана въехали на территорию Казахстана из России. Пострадавшие были госпитализированы.

ТАШКЕНТ, 16 дек - Sputnik. В Казахстане в результате ДТП погиб гражданин Узбекистана, еще трое пострадали, сообщает МИД республики.

"Примерно в 9.30 утра 13 декабря на автодороге "Караганда-Балхаш" в Карагандинской области в результате лобового столкновения автомобилей погиб гражданин Узбекистана И. Ю.; А. Ю, В. К. и Х. А. пострадали и с различными ранениями госпитализированы", - говорится в сообщении.

Известно, что все они въехали на территорию Казахстана из России.

По данному факту дорожная полиция Карагандинской области ведет следствие. Консульский отдел посольства взял ситуацию на контроль и поддерживает связь с органами дознания и медицинскими учреждениями Карагандинской области.

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Также консульско-правовой департамент выражает соболезнования родным и близким покойного и напоминает, что граждане Узбекистана, находящиеся в Нур-Султане, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской и Карагандинской областях Казахстана, могут в необходимых случаях обратиться в посольство Узбекистана в Нур-Султане по телефону +7-717-295-42-52.