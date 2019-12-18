Пострадавших при обрушении грунта в Юнусабадском районе нет - Минздрав

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. По сообщению руководителя пресс-службы Министерства здравоохранения Фурката Санаева, жертв при обрушении части строящейся Юнусабадской линии метро к настоящему моменту нет.
Аварийные бригады немедленно прибыли на место происшествия.
Пока только один гражданин 1975 года рождения стал свидетелем аварии. От увиденного он получил сильный стресс. Сейчас ему оказывается высококачественная медицинская помощь в Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи.
Расследование на месте происшествия продолжается.
По данным пресс-службы компании "Узбекистон темир йуллари", аварийная ситуация на открытом участке строительной площадки произошла из-за проливного дождя.
На месте происшествия находится председатель правления "Узбекистон темир йуллари" Хуснутдин Хасилов. Расследование контролирует лично первый заместитель премьер-министра Узбекистана, министр транспорта Ачилбай Раматов.