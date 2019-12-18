Пострадавших при обрушении грунта в Юнусабадском районе нет - Минздрав

Легендарный дзюдоист, многократный чемпион мира подписал годичный контракт с узбекской федерацией. Спортсмен будет представлять республику на Токийских олимпийских играх-2020.

В Университете Нагои учились и работают многие выдающиеся ученые. Шесть из них — лауреаты Нобелевской премии в области физики и химии. Сегодня студентами престижного вуза являются более 16 тысяч человек, в том числе — свыше 30 узбекистанцев.