Число жертв ЧП на Юнусабадской линии метро продолжает расти — МЧС

На строящемся участке линии ташкентского метро произошло обрушение подпорной стены. На данный момент спасатели обнаружили и опознали тела четырех погибших, еще один числится пропавшим без вести.

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. На месте ЧП в Ташкенте, где обрушился участок строящейся Юнусабадской линии метро обнаружено тело четверых погибших, сообщает МЧС Узбекистана.

Из котлована были извлечены тела еще двух граждан - Д.Абдуллаева 1999 года рождения и А.Диёрова 1986 года рождения. Ранее ведомство подтвердило гибель двух человек — Ж.Равшанова 1989 года рождения и Т.Абдуллаева 1956 года рождения. Судьба как минимум еще одного человека неизвестна, его поиски продолжаются.

На месте аварии работают технические службы и спасатели, ведутся работы по устранению последствий. Действия сотрудников МЧС и рабочих осложняются неблагоприятными погодными условиями.

Инцидент произошел в 10.00 по ташкентскому времени на одном из участках строящегося продолжения Юнусабадской линии. По предварительным данным. причиной случившегося послужили проливные дожди, обрушившиеся на столицу этой ночью.

В связи с чрезвычайной ситуацией создана правительственная комиссия, которая должна выяснить все обстоятельства произошедшего, а также оказать помощь пострадавшим и семьям погибшим.