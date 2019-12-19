В Сергелийском районе автобус попал в ДТП

Водитель "Нексии" не пропустил двигавшийся по главной дороге автобус. Как результат - пассажиры других машин получили травмы.

ТАШКЕНТ, 19 дек - Sputnik. В узбекских соцсетях ходит видеозапись ДТП в Сергелийском районе, где автобус врезается в легковой автомобиль. В ГУВД разъяснили ситуацию.

"17 декабря примерно в 18.00 на пересечении улиц Биродарлик и Кургонтепа двигавшийся по главной дороге автобус марки "Мерседес-Бенц" под управлением 28-летнего Р. К. совершил столкновение с автомобилем марки "Нексия-3", управляемым по доверенности жителем Ташкентской области 23-летним Д. Т", - говорится в сообщении.

Предварительная причина ДТП: водитель "Нексии" не пропустил двигавшийся по главной дороге автобус. В результате ДТП водитель легкового автомобиля, а также его пассажир 19-летний Х. С. получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение.

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ГУВД также напомнило, что наличие в вашем автомобиле пассажиров требует от водителей удвоенной ответственности и внимательности на дороге.