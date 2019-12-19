16:25 19 Декабря 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB151.57
  • EUR10599.08
  • USD9532.40
Поиск
Срочно:
Автобусы ГУВД г. Ташкента на месте обрушения строящейся ветки метро

Семьям погибших в подземной катастрофе выплатят компенсации

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
Получить короткую ссылку
Тема:
Обвал на строящейся Юнусабадской линии метро в Ташкенте (8)
46310
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/1304/15/13041518.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20191219/13051805/Semyam-pogibshikh-v-podzemnoy-katastrofe-vyplatyat-kompensatsii.html

По поручению правительственной комиссии, которая занимается изучением причин и устранением последствий обвала грунта на открытом участке строительной площадки Юнусабадской линии метро в Ташкенте, каждой семье было выделено и передано по 100 миллионов сумов.

ТАШКЕНТ, 19 дек - Sputnik. Председатель АО "Узбекистан темир йуллари" обратился в адрес родственников и близких погибших под завалами строящейся линии метро, сообщает пресс-служба компании.

"От лица всех сотрудников АО "Узбекистон темир йуллари" и от себя лично позвольте выразить искренние соболезнования в первую очередь родным и близким пострадавших и всему народу. Эти слова я говорю с огромной болью и скорбью," - сказал Хусниддин Хасилов.

Председатель АО "Узбекистан темир йуллари" подчеркнул, что человеческая жизнь бесценна и никакая компенсация не покроет в полной мере эту невосполнимую утрату семей, потерявших своих близких. Он дал слово, что сделает все для того, чтобы обеспечить достойную жизнь семьям трагически погибших ребят.

"Сердце полно горя и сочувствия по поводу невосполнимой утраты. Для нас эти ребята навсегда останутся настоящими героями, которые сделали очень много добра своим ближним!.." - признался Хасилов.

По поручению правительственной комиссии, которая занимается изучением причин и устранением последствий обвала грунта на открытом участке строительной площадки Юнусабадской линии метро в Ташкенте, каждой семье было выделено и передано по 100 миллионов сумов.

Число жертв ЧП на Юнусабадской линии метро продолжает расти — МЧС >>

Также поручено оказать всестороннеe содействие в организации траурных мероприятий и похорон семьям пострадавших.

Тема:
Обвал на строящейся Юнусабадской линии метро в Ташкенте (8)
Теги:
Узбекистон темир йуллари, Ташкент, соболезнования, выплата, погибшие, метро, обрушение, Происшествие



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Настя Радзинская
Самые высокооплачиваемые звезды YouTube - фотолента
Испытания уникального российского самоходного комплекса
Сто двадцать выстрелов в минуту: в России испытали уникальную самоходку
Кто сколько денег получит из бюджета в 2020 году
Поделили по-министерски: как в Узбекистане потратят бюджет-2020

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться