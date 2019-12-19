Семьям погибших в подземной катастрофе выплатят компенсации

По поручению правительственной комиссии, которая занимается изучением причин и устранением последствий обвала грунта на открытом участке строительной площадки Юнусабадской линии метро в Ташкенте, каждой семье было выделено и передано по 100 миллионов сумов.

ТАШКЕНТ, 19 дек - Sputnik. Председатель АО "Узбекистан темир йуллари" обратился в адрес родственников и близких погибших под завалами строящейся линии метро, сообщает пресс-служба компании.

"От лица всех сотрудников АО "Узбекистон темир йуллари" и от себя лично позвольте выразить искренние соболезнования в первую очередь родным и близким пострадавших и всему народу. Эти слова я говорю с огромной болью и скорбью," - сказал Хусниддин Хасилов.

Председатель АО "Узбекистан темир йуллари" подчеркнул, что человеческая жизнь бесценна и никакая компенсация не покроет в полной мере эту невосполнимую утрату семей, потерявших своих близких. Он дал слово, что сделает все для того, чтобы обеспечить достойную жизнь семьям трагически погибших ребят.

"Сердце полно горя и сочувствия по поводу невосполнимой утраты. Для нас эти ребята навсегда останутся настоящими героями, которые сделали очень много добра своим ближним!.." - признался Хасилов.

По поручению правительственной комиссии, которая занимается изучением причин и устранением последствий обвала грунта на открытом участке строительной площадки Юнусабадской линии метро в Ташкенте, каждой семье было выделено и передано по 100 миллионов сумов.

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Также поручено оказать всестороннеe содействие в организации траурных мероприятий и похорон семьям пострадавших.