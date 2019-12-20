Узбекистанец, пытавшийся ограбить банк в Турции, отказался от консульской помощи

По информации МИД, к обвиняемому допущены адвокаты, однако от консульской помощи он отказался. В отношении него заведено уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 20 дек - Sputnik. Посольство Узбекистана в Турции подтвердило информацию о гражданине Узбекистана, который напал на один из банков в Анталии с игрушечным пистолетом, сообщает МИД.

"Гражданин Узбекистана Ж. О. 17 декабря 2019 года напал на филиал одного из банков в Анталии и захватил двоих сотрудников технического персонала в заложники. Позже он сдался властям", - говорится в сообщении.

В настоящее время в отношении Ж. О. возбуждено уголовное дело, и 18 декабря Уголовным судом Анталии начат судебный процесс.

По информации МИД, к обвиняемому допущены адвокаты, однако от консульской помощи он отказался.

Консульский отдел посольства взял ситуацию на контроль и находится в постоянном контакте с соответствующими органами Турции.

Напомним, 17 декабря узбекистанец с пистолетом ворвался рано утром в частное отделение банка, расположенного в районе Коньяалты. Грабитель также сообщил, что у него имеется взрывчатка.

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Преступник вывел из здания клиентов и всех сотрудников женского пола, оставив в заложниках только мужчин-работников службы безопасности учреждения. Всего в заложниках было около десяти сотрудников.

После переговоров он сдался.

Консульско-правовой департамент напоминает, что граждане Узбекистана, находящиеся на территории Турции, Болгарии, Ирака, Румынии и ЮАР, могут в необходимых случаях обратиться в посольство республики в Анкаре (тел.: +90 312-441-17-46, +90 312-441-38-71/72) или Генконсульство в Стамбуле (тел.: +90 212-323-20-37, +90 212-229-00-75).