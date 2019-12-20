17:01 20 Декабря 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB151.57
  • EUR10599.08
  • USD9532.40
Поиск

В Намангане мужчина пытался продать банку ртути

ГТК РУ
Происшествия
Получить короткую ссылку
15 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/1306/02/13060264.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20191220/13060403/V-Namangane-muzhchina-pytalsya-prodat-banku-rtuti.html

Продавца смертельно опасного вещества поймали с поличным. Попытка сбыта пресечена ГТК совместно с правоохранительными органами региона.

ТАШКЕНТ, 20 дек – Sputnik. В республике стали все чаще наблюдаться случаи незаконного оборота ртути.

В Ташкенте задержали продавцов ртути

По сообщению пресс-службы Таможенного комитета, в ходе оперативных действий Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями по Наманганской области в сотрудничестве с представителями других правоохранительных органов был задержан гражданин, пытавшийся сбыть ртуть.

Таможенники пресекли попытку продажи крупной партии ртути в Ташкенте
Пресс-служба Государственного таможенного комитета РУз
Таможенники пресекли попытку продажи крупной партии ртути в Ташкенте

Задержание с поличным произошло в городе Наманган. У продавца смертельно опасного вещества изъяли банку, в которой и находился металл, завернутый в целлофановые пакеты. Гражданин С. О. пытался продать 700 гр ртути за 6 000 долл. США.

В настоящее время по выявленным фактам правонарушений ведутся таможенные проверки. Изъятая ртуть направлена на исследование в экспертно-криминалистический центр.

Теги:
правонарушение, ртуть, Продажа, Таможня



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Настя Радзинская
Самые высокооплачиваемые звезды YouTube - фотолента
Стрельба в центре Москвы у здания ФСБ России
Стрельба в центре Москвы: ФСБ предотвратила теракт на Лубянке - видео
Кто сколько денег получит из бюджета в 2020 году
Поделили по-министерски: как в Узбекистане потратят бюджет-2020

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться