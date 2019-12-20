В Намангане мужчина пытался продать банку ртути

ТАШКЕНТ, 20 дек – Sputnik. В республике стали все чаще наблюдаться случаи незаконного оборота ртути.

В Ташкенте задержали продавцов ртути

По сообщению пресс-службы Таможенного комитета, в ходе оперативных действий Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями по Наманганской области в сотрудничестве с представителями других правоохранительных органов был задержан гражданин, пытавшийся сбыть ртуть.

Задержание с поличным произошло в городе Наманган. У продавца смертельно опасного вещества изъяли банку, в которой и находился металл, завернутый в целлофановые пакеты. Гражданин С. О. пытался продать 700 гр ртути за 6 000 долл. США.

В настоящее время по выявленным фактам правонарушений ведутся таможенные проверки. Изъятая ртуть направлена на исследование в экспертно-криминалистический центр.