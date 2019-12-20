Кража века: в России узбекистанец обокрал уругвайца на 15 млн рублей

Злоумышленник похитил 196 тысяч евро, ювелирные изделия, мобильный телефон, золотую монету биткоин, а также банковские карты.

ТАШКЕНТ, 20 дек - Sputnik. Полиция Ленинградской области раскрыла дело о многомиллионной краже имущества гражданина Южной Америки. В качестве подозреваемого задержали выходца из Узбекистана.

Инцидент произошел в прошлый четверг в одном из массивов Всеволожского района. По версии следствия, злоумышленник проник в дачный дом потерпевшего, в котором находились 196 тысяч евро, мобильный телефон, ювелирные украшения, банковские карты и монета биткоин.

Все это грабитель унес с собой. Сумма ущерба превысила 15 миллионов рублей.

Задержать подозреваемого удалось спустя неделю. Оказалось, что он проживал в России без регистрации, не имел работы, и к моменту задержания уже истратил большую часть денег.

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У злоумышленника изъяли более двух миллионов рублей, а также две тысячи евро и ювелирные изделия.

В отношении узбекистанца завели уголовное дело.