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С перевала Камчик эвакуированы водители и пассажиры автотранспорта.

Эвакуация людей, застрявших на автомобилях на перевале Камчик - фото

МЧС
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
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По информации МЧС республики, на данный момент на горном перевале Камчик объявлена лавинная опасность.

ТАШКЕНТ, 21 дек - Sputnik. Из Ташкента в Фергану и обратно запущен дополнительный рейс  для эвакуации граждан, которые оказались на Камчике в своих автомобилях, сообщает "Узбекистон темир йуллари".

"Поезд сообщением "Ташкент-Ангрен-Орзу-Пап-Ташкент" был отправлен с Южного вокзала столицы в субботу в 11:30", - говорится в сообщении.

По информации МЧС республики, на данный момент на горном перевале Камчик объявлена лавинная опасность.

С перевала Камчик эвакуированы водители и пассажиры автотранспорта.
МСЧ
С перевала Камчик эвакуированы водители и пассажиры автотранспорта.

Напомним, сегодня рано утром движение через перевал было приостановлено. 

несколько дней назад на перевале Камчик было объявлено штормовое предупреждение: штормовой ветер, снежные заносы, сильный туман и гололедица.

Движение через перевал Камчик приостановлено >>

Через перевал Камчик проходит единственная автодорога, соединяющая восточные области Ферганской долины с остальной территорией Узбекистана. Зимой из-за угрозы схода лавин, а весной из-за оползней и селей трасса на данном участке периодически закрывается.

Летом 2016 года АО "Узбекские железные дороги" построили электрифицированную железнодорожную линию Ангрен-Пап, которая проходит через 19-километровый туннель на перевале. Однако зимой движение поездов через туннель также приостанавливается во время ухудшения погоды.

Теги:
погода, опасность, Узбекистан, Узбекистан, Камчик



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