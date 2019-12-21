Эвакуация людей, застрявших на автомобилях на перевале Камчик - фото

ТАШКЕНТ, 21 дек - Sputnik. Из Ташкента в Фергану и обратно запущен дополнительный рейс для эвакуации граждан, которые оказались на Камчике в своих автомобилях, сообщает "Узбекистон темир йуллари".
"Поезд сообщением "Ташкент-Ангрен-Орзу-Пап-Ташкент" был отправлен с Южного вокзала столицы в субботу в 11:30", - говорится в сообщении.
По информации МЧС республики, на данный момент на горном перевале Камчик объявлена лавинная опасность.
Напомним, сегодня рано утром движение через перевал было приостановлено.
несколько дней назад на перевале Камчик было объявлено штормовое предупреждение: штормовой ветер, снежные заносы, сильный туман и гололедица.
Движение через перевал Камчик приостановлено >>
Через перевал Камчик проходит единственная автодорога, соединяющая восточные области Ферганской долины с остальной территорией Узбекистана. Зимой из-за угрозы схода лавин, а весной из-за оползней и селей трасса на данном участке периодически закрывается.
Летом 2016 года АО "Узбекские железные дороги" построили электрифицированную железнодорожную линию Ангрен-Пап, которая проходит через 19-километровый туннель на перевале. Однако зимой движение поездов через туннель также приостанавливается во время ухудшения погоды.