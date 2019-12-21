Движение через перевал Камчик приостановлено

МЧС сообщает, что водители и пассажиры будут обеспечены горячей едой, питьевой водой и условиями для отдыха.

ТАШКЕНТ, 21 дек - Sputnik. Движение автотранспорта по дороге A-373 "Ташкент-Ош" через перевал Камчик временно приостановлено в связи с опасностью схода снежной лавины, сообщает МЧС Узбекистана.

"Водители и пассажиры, не успевшие пересечь перевал, размещаются в пунктах общественного питания в городах Ахангаран и Ангрен Ташкентской области и в Папском районе Наманганской области", говорится в сообщении.

Также известно, что все они будут обеспечены горячей едой, питьевой водой и условиями для отдыха.

Напомним, несколько дней назад на перевале Камчик было объявлено штормовое предупреждение: штормовой ветер, снежные заносы, сильный туман и гололедица.

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Через перевал Камчик проходит единственная автодорога, соединяющая восточные области Ферганской долины с остальной территорией Узбекистана. Зимой из-за угрозы схода лавин, а весной из-за оползней и селей трасса на данном участке периодически закрывается.

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Летом 2016 года АО "Узбекские железные дороги" построили электрифицированную железнодорожную линию Ангрен-Пап, которая проходит через 19-километровый туннель на перевале. Однако зимой движение поездов через туннель также приостанавливается во время ухудшения погоды.