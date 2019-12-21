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Уничтожение наркотических средств

В Узбекистане задержаны наркокурьеры, перевозившие в теле героин

© Sputnik / Стрингер
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20191221/13067612/V-Uzbekistane-zaderzhany-narkokurery-perevozivshie-v-tele-geroin.html

Сотрудниками таможенных органов были задержаны 7 наркокурьеров, пытавшихся транзитом через Узбекистан транспортировать в своем теле в общей сложности более 5 кг 739 граммов героина. 

ТАШКЕНТ, 21 дек - Sputnik. В Узбекистане задержали наркокурьеров, которые транзитом через Узбекистан пытались перевезти в своем теле более 5,73 кг героина, сообщает Государственный таможенный комитет.

"В столичном аэропорту "Ташкент" были задержаны четверо иностранных пассажиров, проходившие через "зеленый коридор" перед вылетом в зарубежное государство. В ходе таможенной проверки в брюшной полости у мужчин были обнаружены инородные предметы", - говорится в сообщении.

Их доставили в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи. Врачи при участии понятых провели обследование, которое выявило в толстой кишке всех четверых в общей сложности 268 капсул с твердым белым веществом внутри. В капсулах оказалось 4 кг и 152,52 г героина.

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Далее в аэропорту Ташкента был задержан еще один собравшийся лететь за рубеж пассажир. Из внутренних органов у него были извлечены 35 капсул с 544,45 г героина. С ним был задержан его сообщник, гражданин иностранного государства, который доставил ему наркотические вещества.

В результате многоэтапных оперативно-розыскных мероприятий по выявлению всей цепочки наркосбыта, сотрудниками таможенных органов были задержаны 7 наркокурьеров, пытавшихся транзитом через Узбекистан транспортировать в своем теле в общей сложности более 5 кг 739 граммов героина. 

По указанным фактам преступлений таможенными органами возбуждено уголовное дело.

Теги:
Государственный таможенный комитет, таможенники, Таможня, Таможня, героин, Узбекистан, Узбекистан, наркоторговец, наркотрафик, наркопритон, наркотики



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