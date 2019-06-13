В Ферганской области поймали наркокурьера с гашишем

ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Сотрудники Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК пресекли деятельность наркокурьера в Ферганском районе Ферганской области.

За злоумышленником организовали слежку, а после — проверку с понятыми. У мужчины нашли 275 граммов гашиша — представляющего опасность для здоровья и жизни человека наркотического вещества.

По выявленному факту правонарушения идут таможенные проверки.

Как отметили в комитете, борьба с незаконным перемещением наркотических средств всегда остро стоит перед таможней. В конце мая в Узбекистане задержали большую партию наркотиков из Афганистана. До этого на приграничном посту "С. Наджимов" УГТК по Ташкентской области служебная собака нашла в авто гашиш, который хотели ввезти в Узбекистан.