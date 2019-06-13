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Сотрудник правоохранительных органов демонстрирует пакет с наркотиками

В Ферганской области поймали наркокурьера с гашишем

© Sputnik / Стрингер
Происшествия
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По выявленному факту правонарушения идут таможенные проверки. 

ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Сотрудники Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК пресекли деятельность наркокурьера в Ферганском районе Ферганской области.

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© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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За злоумышленником организовали слежку, а после — проверку с понятыми. У мужчины нашли 275 граммов гашиша — представляющего опасность для здоровья и жизни человека наркотического вещества.

По выявленному факту правонарушения идут таможенные проверки. 

Как отметили в комитете, борьба с незаконным перемещением наркотических средств всегда остро стоит перед таможней. В конце мая в Узбекистане задержали большую партию наркотиков из Афганистана. До этого на приграничном посту "С. Наджимов" УГТК по Ташкентской области служебная собака нашла в авто гашиш, который хотели ввезти в Узбекистан.

Теги:
наркотрафик, Таможня, таможенники, Государственный таможенный комитет, гашиш, наркотики



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