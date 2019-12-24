В Ташобласти водитель сбил насмерть пешехода

Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение Букинского района, но, несмотря на все усилия врачей, скончался.

ТАШКЕНТ, 24 дек - Sputnik. В Ташкентской области водитель сбил пешехода на оживленной трассе, сообщает Следственный департамент МВД Узбекистана.

"18 декабря 2019 года, примерно в 21:00 часов водитель автомобиля марки Cobalt 30-летний З.И., управляя автомобилем по автомобильной дороге 4Р20 по направлению "Карасув-Бекабад", на 21-километре, пролегающем по территории Пскентского района, наехал передней частью автомобиля на пешехода, 65-летнего А.К., переходившего проезжую часть", - говорится в сообщении.

Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение Букинского района, но, несмотря на все усилия врачей, скончался.

По данному факту Следственным отделом при ОВД Пскентского района было возбуждено уголовное дело. Ведется предварительное следствие.

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Напомним, в начале декабря в Ташобласти водитель сбил пешехода и скрылся с места преступления.