В Ташкенте четырехлетний малыш погиб, выпав из окна квартиры

ТАШКЕНТ, 24 дек - Sputnik. В Ташкенте четырехлетний малыш выпал из окна многоэтажки, сообщает Объединенная редакция МВД.

"20 декабря в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента четырехлетний ребенок случайно выпал из окна многоэтажки из-за того, что родители оставили его без присмотра", - говорится в сообщении.

Известно, что малыш был срочно доставлен в больницу, но врачам не удалось его спасти.

В настоящее время по данному факту проводится расследование.

Напомним, похожий трагический случай произошел в октябре в Чиланзарском районе столицы: двухлетний мальчик, оставшись днем на несколько минут без присмотра родителей в спальне, забрался на кровать, затем перелез на подоконник. Окно было открытым, и ребенок выпал с 4-го этажа.

В Ташкенте ребенок выпал из окна квартиры и погиб >>

В этой связи ведомство обратилось к родителям с просьбой не оставлять маленьких детей одних в комнате, где есть окна.

В ГУВД рекомендуют устанавливать решетки на окна, а также крепкие, надежные ограничители для детей.