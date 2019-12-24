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Нож в руке

Ревнивый муж: в детском саду в Карши произошло убийство

© CC0 / Pixabay
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20191224/13096500/Revnivyy-muzh-v-detskom-sadu-v-Karshi-proizoshlo-ubiystvo.html

Вовремя подоспевший инспектор по профилактике сумел предотвратить убийство женщины, иначе жертв было бы больше.

ТАШКЕНТ, 24 дек - Sputnik. В детском саду в Карши произошло жестокое убийство прямо на глазах у воспитанников учреждения, сообщает издание "Новости Кашкадарьи".

"18 декабря в детском саду "Юлдузча" города Карши произошло жестокое убийство: был убит заведующий складом дошкольного учреждения 51-летний  Б. Н. Чудом от нападавшего с ножом спаслась 33-летняя М. К., работающая в ДОО прачкой", - говорится в сообщении.

Согласно информации, приблизительно в 11 часов дня в детский сад пришел супруг прачки 39-летний А. Б. Мужчина, приревновав свою супругу к заведующему складом, убил предполагаемого любовника своей жены кухонным ножом. Им же он пытался убить свою жену, бросившись за ней в погоню. 

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Вовремя подоспевший инспектор по профилактике сумел предотвратить убийство женщины.

Ведется следствие.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, ребенок, дети, ножевое ранение, поножовщина, нож, Убийство, Карши, Кашкадарьинская область, Происшествие



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