Ревнивый муж: в детском саду в Карши произошло убийство

Вовремя подоспевший инспектор по профилактике сумел предотвратить убийство женщины, иначе жертв было бы больше.

ТАШКЕНТ, 24 дек - Sputnik. В детском саду в Карши произошло жестокое убийство прямо на глазах у воспитанников учреждения, сообщает издание "Новости Кашкадарьи".

"18 декабря в детском саду "Юлдузча" города Карши произошло жестокое убийство: был убит заведующий складом дошкольного учреждения 51-летний Б. Н. Чудом от нападавшего с ножом спаслась 33-летняя М. К., работающая в ДОО прачкой", - говорится в сообщении.

Согласно информации, приблизительно в 11 часов дня в детский сад пришел супруг прачки 39-летний А. Б. Мужчина, приревновав свою супругу к заведующему складом, убил предполагаемого любовника своей жены кухонным ножом. Им же он пытался убить свою жену, бросившись за ней в погоню.

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Вовремя подоспевший инспектор по профилактике сумел предотвратить убийство женщины.

Ведется следствие.