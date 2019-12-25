09:40 25 Декабря 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB152.94
  • EUR10542.23
  • USD9516.37
Поиск
В Самарканде водитель сбил двух женщин, одна не выжила

В Самарканде водитель сбил двух женщин, одна не выжила

Следственный департамент МВД
Происшествия
Получить короткую ссылку
50 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/1310/07/13100751.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20191225/13100777/V-Samarkande-voditel-sbil-dvukh-zhenschin-odna-ne-vyzhila.html

В результате ДТП обе женщины получили тяжкие телесные повреждения, одна скончалась по дороге в медицинское учреждение, а вторая госпитализирована в районное медицинское учреждение.

ТАШКЕНТ, 25 дек - Sputnik. В Самарканде автомобиль сбил двух женщин, которые переходили дорогу, одна из них скончалась, сообщает Следственный департамент МВД.

"22 декабря 2019 года примерно в 23:30 часов, водитель автомобиля марки Spark 30-летний А.З., управляя автомобилем по 4-километру автомобильной дороги 4R48 "Эшимоксок-Жомбой", пролегающей по махалле "Саричшама" Жомбойского района, наехал на двух пешеходов, пересекавших проезжую часть дороги, 30-летних Ф.Р. и З.Р.", - говорится в сообщении.

В результате ДТП оба пешехода получили тяжкие телесные повреждения, Ф.Р скончалась по дороге в медицинское учреждение, а З.Р. госпитализирована в районное медицинское учреждение.

По данному факту Следственным отделом при ОВД Жомбойского района возбуждено уголовное дело. Ведется предварительное следствие.

В Ташобласти водитель сбил насмерть пешехода >>

Напомним, вчера стало известно, что в Ташкентской области водитель сбил пешехода на оживленной трассе. 

Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение Букинского района, но, несмотря на все усилия врачей, скончался.

Теги:
погибшие, погиб, Происшествие, автомобилисты, автомобили, автомобиль, пешеходы, пешеход, водитель, Самаркандская область, Самарканд, Самарканд, авария, ДТП



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Как голосовали узбекистанцы в Москве на парламентских выборах
Выбирая будущее: как узбекистанцы голосовали за новый парламент
Носят абсолютно антиконкурентный характер: Медведев о санкциях США против Северного потока – 2
Методы неконкурентной борьбы — Медведев о санкциях США против "Северного потока-2"
Итоги выборов в парламент Узбекистана
Первые итоги выборов в Узбекистане

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться