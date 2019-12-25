В Самарканде водитель сбил двух женщин, одна не выжила

В результате ДТП обе женщины получили тяжкие телесные повреждения, одна скончалась по дороге в медицинское учреждение, а вторая госпитализирована в районное медицинское учреждение.

ТАШКЕНТ, 25 дек - Sputnik. В Самарканде автомобиль сбил двух женщин, которые переходили дорогу, одна из них скончалась, сообщает Следственный департамент МВД.

"22 декабря 2019 года примерно в 23:30 часов, водитель автомобиля марки Spark 30-летний А.З., управляя автомобилем по 4-километру автомобильной дороги 4R48 "Эшимоксок-Жомбой", пролегающей по махалле "Саричшама" Жомбойского района, наехал на двух пешеходов, пересекавших проезжую часть дороги, 30-летних Ф.Р. и З.Р.", - говорится в сообщении.

В результате ДТП оба пешехода получили тяжкие телесные повреждения, Ф.Р скончалась по дороге в медицинское учреждение, а З.Р. госпитализирована в районное медицинское учреждение.

По данному факту Следственным отделом при ОВД Жомбойского района возбуждено уголовное дело. Ведется предварительное следствие.

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Напомним, вчера стало известно, что в Ташкентской области водитель сбил пешехода на оживленной трассе.

Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение Букинского района, но, несмотря на все усилия врачей, скончался.