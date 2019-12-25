В Бухаре разоблачили мошенника с "корочкой" СГБ

Войдя в доверие к одному из граждан, мужчина пообещал устроить его на работу на Кандымский газоперерабатывающий завод в Каракульском районе Бухарской области Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Правоохранительные органы Бухары задержали 27-летнего мужчину по подозрению в мошенничестве.

Представляясь сотрудником узбекских спецслужб, он обещал людям помощь в решении их проблем. Свои услуги оценивал в крупную сумму денег, а после получения вознаграждения скрывался.

Как сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в информационной службе Бухарского областного УВД, один из эпизодов произошел в начале августа текущего года. Войдя в доверие к одному из граждан, мужчина пообещал устроить его на работу на Кандымский газоперерабатывающий завод в Каракульском районе Бухарской области Узбекистана.

За свое содействие он попросил пятьсот долларов США. Как установило следствие, деньги аферист получил в Бухаре у Дома бытовых услуг "Чевар". Аналогичные преступления он совершил и в ноябре месяце, выманив у обманутых им людей крупные суммы денег.

"В ходе проведенных оперативных действий мошенник был задержан с вещественными доказательствами. При нем было обнаружено поддельное удостоверение СГБ и копии паспортов граждан. По предварительным данным, число жертв афериста может превышать десять человек," - сообщили в областном УВД.

Следствием установлено, что еще один гражданин временно проживал в одной из квартир по улице Газли шох города Бухары и ранее был судим за аналогичные преступления.

В отношении него по данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующим частям и пунктам статьи 168 Уголовного кодекса Республики Узбекистан ("Мошенничество"). В настоящее время проводятся предварительные следственные действия.