Пьяная ссора коллег в Каракалпакстане закончилась убийством

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. В Кунградском районе Каракалпакстана пьяная ссора между рабочими железнодорожной станции закончилась трагедией.
По данным пресс-службы Следственного департамента при МВД Узбекистана, в ночь на 21 декабря двое нетрезвых мужчин, 36-летний Г. Т. и 28-летний Э. Т., поругались, Г. Т. избил собутыльника. В результате потерпевший был госпитализирован с тяжелыми травмами головы. Несмотря на усилия врачей, он скончался.
Следственный отдел при ОВД Кунгратского района возбудил уголовное дело по статье "Умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека".
Г. Т. предъявлено обвинение, в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу. Предварительное следствие продолжается.
Мужчина убил свою беременную супругу в Самаркандской области >>>