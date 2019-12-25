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Пьяная ссора коллег в Каракалпакстане закончилась убийством

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20191225/13106166/Pyanaya-ssora-kolleg-v-Karakalpakstane-zakonchilas-ubiystvom.html

Сотрудники правоохранительных органов возбудили дело по статье "Умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека".

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. В Кунградском районе Каракалпакстана пьяная ссора между рабочими железнодорожной станции закончилась трагедией.

По данным пресс-службы Следственного департамента при МВД Узбекистана, в ночь на 21 декабря двое нетрезвых мужчин, 36-летний Г. Т. и 28-летний Э. Т., поругались, Г. Т. избил собутыльника. В результате потерпевший был госпитализирован с тяжелыми травмами головы. Несмотря на усилия врачей, он скончался.

Следственный отдел при ОВД Кунгратского района возбудил уголовное дело по статье "Умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека". 

Г. Т. предъявлено обвинение, в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу. Предварительное следствие продолжается. 

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Теги:
уголовное дело, смерть, Узбекистан, Каракалпакстан



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