Пьяная ссора коллег в Каракалпакстане закончилась убийством

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Президент поручил усилить контроль за реализацией грантов Так, в настоящее время по стране реализуются 160 проектов за счет грантов на сумму 667 миллионов долларов. Однако отсутствует механизм мониторинга реализации данных проектов, оценки эффективности освоения и контроля за целевым использованием средств. 75

Двое узбекистанцев погибли при пожаре в Иркутской области С места происшествия были эвакуированы 13 человек, двое из которых были госпитализированы, четверым оказана медицинская помощь. 37