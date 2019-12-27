Жертвами ДТП в Ферганской области стали четыре человека

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Четыре человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей с автобусом в Ферганской области, сообщили в пресс-службе Следственного департамента при МВД Узбекистана.

По данным ведомства, ДТП произошло 26 декабря в 19.30 по местному времени на 241-м километре автодороги "Фергана-Коканд" на территории Алтыарыкского района Ферганской области. Два легковых автомобиля Daewoo Nexia столкнулись с автобусом Isuzu.

"Четыре человека, находившихся в легковых автомобилях, от полученных телесных повреждений скончались на месте", — говорится в публикации.

В автобусе находились девять пассажиров, им была оказана медицинская помощь на месте, уточнили в министерстве.