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Жертвами ДТП в Ферганской области стали четыре человека

© Sputnik / Григорий Сысоев
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20191227/13116041/Zhertvami-DTP-v-Ferganskoy-oblasti-stali-chetyre-cheloveka.html

Авария произошла вечером 26 декабря на 241-м километре автодороги "Фергана-Коканд" на территории Алтыарыкского района Ферганской области.

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Четыре человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей с автобусом в Ферганской области, сообщили в пресс-службе Следственного департамента при МВД Узбекистана.

По данным ведомства, ДТП произошло 26 декабря в 19.30 по местному времени на 241-м километре автодороги "Фергана-Коканд" на территории Алтыарыкского района Ферганской области. Два легковых автомобиля Daewoo Nexia столкнулись с автобусом Isuzu.

"Четыре человека, находившихся в легковых автомобилях, от полученных телесных повреждений скончались на месте", — говорится в публикации.

В автобусе находились девять пассажиров, им была оказана медицинская помощь на месте, уточнили в министерстве.

Теги:
жертвы, МВД Узбекистана, Ферганская область, авария, ДТП



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