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Компрессорная установка месторождения природного газа

В республике незаконно воспользовались природным газом на миллионы сумов

© Sputnik / Павел Паламарчук
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Всего с начала текущего года было выявлено более 3800 случаев незаконного потребления природного газа, которые повлекли ущерб в размере 71 млрд 310 млн сумов.

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. С 10-го по 19-ое декабря нынешнего года Узнефтегазинспекция провела мониторинг соблюдения правил использования природного газа по республике. По итогам проверок были обнаружены случаи незаконного использования природного газа.

По предварительным подсчетам нанесенный ущерб газоснабжающей организации составляет 4 млрд 48 млн сум, отметили в ведомстве.

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Наиболее злостными нарушителями правил пользования природным газом являются тепличные хозяйства, цеха по производству извести и цеха по производству стройматериалов.

В частности, в Навоийской области был выявлен факт незаконного использования газа в цеху по производству извести в объеме 259,2 тыс кубометров на сумму более 259,2 млн сумов, а так же в Самаркандской области были выявлены факты незаконного использования природного газа в тепличном хозяйстве принадлежащий ООО "Гулом Файз Барака Замин" объемом 422,4 тыс кубометров на сумму более 422,4 млн сумов. Одним из крупных примеров является факт хищения природного газа в Юкоричирчикском районе, Ташкентской области объемом 527,6 тыс кубометров, в цеху по производству строительных материалов принадлежащий ООО "Эхсон Майбод Мануфактуринг Гроуп", что составило ущерб в размере 527,6 млн сумов.

Узнефтегазинспекция напоминает то, что одной из основных причин нехватки и сбоев газоснабжения является беспорядочное, несанкционированное подключение к газовым сетям.

Всего с начала текущего года было выявлено более 3800 случаев незаконного потребления природного газа, которые повлекли ущерб в размере 71 млрд 310 млн сумов. Все документы были переданы в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер.

 

Теги:
природный газ, Узбекистан, хищение, газ



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