ГУВД прокомментировало видео конфликта женщины-водителя и инспектора ДПС

В ведомстве напомнили, что иметь при себе полный набор необходимых для управления транспортным средством документов и предъявлять их для ознакомления сотруднику дорожно-постовой службы — это обязанности автомобилистов.

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. В Главном управлении внутренних дел (ГУВД) Ташкента прокомментировали видеозаписи, на которых женщина-водитель конфликтует с инспектором ДПС.

Ролики ранее распространились в социальных сетях и мессенджерах.

По данным ведомства, ранним утром 27 декабря внимание инспектора, несшего службу на улице Шастри в Мирзо-Улугбекском районе, привлек странно ехавший автомобиль Chevrolet Spark. Сотрудник ДПС дал водителю сигнал, означающий требование об остановке, однако машина продолжила движение. Инспектор сел в служебное авто и последовал за нарушителем.

ГУВД Ташкента Скриншот видео из социальной сети, на котором женщина конфликтует с сотрудником ДПС

Chevrolet Spark остановился на перекрестке около станции метро "Ойбек". Сотрудник ГУВД попросил женщину, находившуюся за рулем, показать документы, но та отказалась и уехала в сторону гостиницы Grand Mir Hotel, а затем свернула во двор и остановилась. Там инспектор снова озвучил ей свое требование, после чего документы были предоставлены.

В ГУВД напомнили, что иметь при себе полный набор необходимых для управления транспортным средством документов и предъявлять их для ознакомления сотруднику ДПС — это обязанности водителей. Возмущение женщины на этот счет было неоправданным, отметили в ведомстве.

"Водителем оказалась 30-летняя Н. Ш. По итогам проверки проблем с документами обнаружено не было. Несмотря на неподчинение законным требованием сотрудника органов внутренних дел, сержант принял решение отказаться от составления протокола о правонарушении, предусмотренном статьей 194 Кодекса об административной ответственности, принимая во внимание возможную усталость женщины в столь поздний час, а также приближающие новогодние праздники", — говорится в публикации.

В отношении действий инспектора проводится проверка, заявили в ведомстве.