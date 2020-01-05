Упавшие с 10-метровой высоты акробаты из Узбекистана находятся в больнице

Кристине Воробьевой проведены две операции, и решается вопрос о третьей. Состояние здоровья ее супруга Рустэма Османова остается стабильным.

ТАШКЕНТ, 5 янв - Sputnik. Посольство Узбекистана в странах Бенилюкс сообщило, что упавшие с 10-метровой высоты 3 января 2020 года во время выступления в цирковом шоу в Амстердаме (Нидерланды) акробаты, граждане Узбекистана Кристина Воробьева и Рустэм Османов, находятся в медицинском комплексе Amsterdam Medical Center.

Ситуация остается на контроле посольства. Консульский сотрудник выехал в Амстердам для оказания помощи на месте.

Кристине Воробьевой проведены две операции, и решается вопрос о третьей. Состояние здоровья ее супруга Рустэма Османова остается стабильным.

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Ранее мы сообщали, что 3 января два артиста-акробата из Узбекистана упали с 10-метровой высоты во время выступления в Королевском театре во время представления под названием "Всемирный рождественский цирк".