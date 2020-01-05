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В больнице

Упавшие с 10-метровой высоты акробаты из Узбекистана находятся в больнице

© Sputnik / Варвара Гертье
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200105/13163516/Upavshie-s-10-metrovoy-vysoty-akrobaty-iz-Uzbekistana-nakhodyatsya-v-bolnitse.html

Кристине Воробьевой проведены две операции, и решается вопрос о третьей. Состояние здоровья ее супруга Рустэма Османова остается стабильным.

ТАШКЕНТ, 5 янв - Sputnik. Посольство Узбекистана в странах Бенилюкс сообщило, что упавшие с 10-метровой высоты 3 января 2020 года во время выступления в цирковом шоу в Амстердаме (Нидерланды) акробаты, граждане Узбекистана Кристина Воробьева и Рустэм Османов, находятся в медицинском комплексе Amsterdam Medical Center.

Ситуация остается на контроле посольства. Консульский сотрудник выехал в Амстердам для оказания помощи на месте.

Кристине Воробьевой проведены две операции, и решается вопрос о третьей. Состояние здоровья ее супруга Рустэма Османова остается стабильным.

Гимнастка упала во время представления в Ташкентском цирке >>

Ранее мы сообщали, что 3 января два артиста-акробата из Узбекистана упали с 10-метровой высоты во время выступления в Королевском театре во время представления под названием "Всемирный рождественский цирк".

 

Теги:
МИД Узбекистана, Нидерланды, ЧП, Узбекистан, артист, падение, цирк



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