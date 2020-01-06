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Мать и ее двухлетний ребенок отравились угарным газом в Ташкенте

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200106/13169646/Zhenschina-i-ee-dvukhletniy-rebenok-otravilis-ugarnym-gazom-v-Tashkente.html

Согласно диагнозу, поставленному в больнице, смерть наступила в результате отравления угарным газом.

ТАШКЕНТ, 6 янв - Sputnik. Накануне вечером в городскую клиническую больницу Ташкента № 7 были доставлены женщина и ее ребенок с подозрением на отравление угарным газом, сообщает пресс-служба Минздрава страны.

Машина скорой помощи
Sputnik / Рамиз Бахтияров
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По словам супруга женщины, его жена вместе с сыном отправились в баню. Через продолжительное время отсутствия отец обнаружил их без сознания. Но в больнице констатировали биологическую смерть двоих пациентов.

Согласно первичному обследованию, был поставлен диагноз "отравление углекислым газом".

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В настоящее время по данному факту правоохранительные органы проводят дознание.

Теги:
Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, Ташкент, отравление газом, угарный газ



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