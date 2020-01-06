Мать и ее двухлетний ребенок отравились угарным газом в Ташкенте

Согласно диагнозу, поставленному в больнице, смерть наступила в результате отравления угарным газом.

ТАШКЕНТ, 6 янв - Sputnik. Накануне вечером в городскую клиническую больницу Ташкента № 7 были доставлены женщина и ее ребенок с подозрением на отравление угарным газом, сообщает пресс-служба Минздрава страны.

По словам супруга женщины, его жена вместе с сыном отправились в баню. Через продолжительное время отсутствия отец обнаружил их без сознания. Но в больнице констатировали биологическую смерть двоих пациентов.

Согласно первичному обследованию, был поставлен диагноз "отравление углекислым газом".

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В настоящее время по данному факту правоохранительные органы проводят дознание.