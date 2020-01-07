Воспитатель детского сада использовала подопечных, чтобы отомстить коллеге

В профильном министерстве констатировали, что некоторые сотрудники системы дошкольного образования не только клевещут на невиновных, но и готовы поставить под угрозу здоровье вверенных им детей для того, чтобы добиться увольнений или выговоров для руководства.

ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. Министерство дошкольного образования Узбекистана опубликовало официальное заявление относительно снимков из детского сада №6 Бувайдинского района Ферганской области, которые ранее были распространены на нескольких Telegram-каналах.

На фотографиях запечатлены дети, спящие в теплой одежде по двое на одной кровати.

Министерство и прокуратура проверили снимки и условия в указанной дошкольной образовательной организации. Выяснилось, что температура в группах составляет 23 градуса, проблемы с отоплением отсутствуют. Нехватки кроватей тоже нет. Более того — в прошлом году по государственной инвестиционной программе в ДОО была проведена реконструкция, учреждение оснастили новой мебелью и другими необходимыми принадлежностями.

"Фотографии являются постановочными и были сняты воспитателем в качестве личной мести заведующей ДОО №6. Ранее заведующая отчитала ее перед коллективом за безответственность. Сделав снимки, женщина отправила их племяннику, который распространил фото среди блогеров, — заявили в министерстве. — В отношении воспитателя будут приняты соответствующие меры. Прокуратура тоже продолжает изучать ситуацию".

МДО также обратилось к сотрудникам системы дошкольного образования.

"К сожалению, последние месяцы показывают, что некоторые из вас начали использовать Министерство дошкольного образования в качестве инструмента по сведению счетов с коллегами. Вы не только клевещете на невиновных, но и готовы поставить под угрозу здоровье вверенных вам детей, лишь бы добиться увольнений или выговоров для вашего руководства. Напоминаем, что по каждому случаю проводится тщательное расследование с целью выявить настоящего злоумышленника. Кроме того, мы работаем в тесном сотрудничестве с прокуратурой, которая будет наказывать за клевету и намерения навредить детям", — говорится в публикации.

В министерстве также попросили блогеров не идти на поводу у непорядочных людей. Даже простой опрос родителей детского сада №6 Бувайдинского района показал бы, что в группах тепло и достаточно кроватей, отметили в МДО.