Страшное ДТП в Ташкенте: люди сгорели заживо

В Сети уже появилось видео этого ужасного происшествия. Предположительно, за рулем одного из авто находилась женщина.

ТАШКЕНТ, 10 янв - Sputnik. Сегодня ночью, с 9 на 10 января, в Ташкенте произошла страшная авария, в которой заживо сгорели люди, сообщает Uz24.

"На проспекте Дружбы народов столкнулись BMW и Gentra, находившиеся внутри автомобилей люди так и не смогли выбраться наружу и сгорели заживо", - говорится в сообщении.

Есть предположения, что за рулем одного из автомобилей находилась женщина.

В Сети уже появилось видео ужасной трагедии.

Следим за подробностями.

Трагедия в Фергане: в горящем автомобиле погибли люди >>

Напомним, 27 декабря смертельное ДТП произошло в Ферганской области. Автомобиль врезался в бетонное ограждение и загорелся. В результате погибли два человека.