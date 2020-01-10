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Страшное ДТП в Ташкенте: люди сгорели заживо

Страшное ДТП в Ташкенте: люди сгорели заживо

Uz24
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200110/13183594/Strashnoe-DTP-v-Tashkente-lyudi-sgoreli-zazhivo.html

В Сети уже появилось видео этого ужасного происшествия. Предположительно, за рулем одного из авто находилась женщина.

ТАШКЕНТ, 10 янв - Sputnik. Сегодня ночью, с 9 на 10 января, в Ташкенте произошла страшная авария, в которой заживо сгорели люди, сообщает Uz24.

"На проспекте Дружбы народов столкнулись BMW и Gentra, находившиеся внутри автомобилей люди так и не смогли выбраться наружу и сгорели заживо", - говорится в сообщении.

Есть предположения, что за рулем одного из автомобилей находилась женщина.

В Сети уже появилось видео ужасной трагедии.

Следим за подробностями.

Трагедия в Фергане: в горящем автомобиле погибли люди >>

Напомним, 27 декабря смертельное ДТП произошло в Ферганской области. Автомобиль врезался в бетонное ограждение и загорелся. В результате погибли два человека.

Теги:
видеоролик, Видео, Ташкент, Ташкент, погиб, погибшие, смерть, авария, ДТП, Происшествие, Узбекистан, Узбекистан



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