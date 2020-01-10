В Рязани погиб строитель из Узбекистана

В ходе погрузки деревянных балок мужчина поскользнулся и выпал из автомобиля на землю. В это время на него свалилась одна из балок.

ТАШКЕНТ, 10 янв - Sputnik. В Рязани гражданин Узбекистана погиб от упавшей деревянной балки, сообщает местный СКР.

"Проводится доследственная проверка по факту гибели гражданина Республики Узбекистан, 1995 года рождения, тело которого обнаружено 9 января возле одного из строительных гипермаркетов Рязани", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, молодой человек занимался сдельной работой по погрузке деревянных балок в грузовой автомобиль. В ходе погрузки он поскользнулся и выпал из автомобиля на землю. В это время на него свалилась одна из балок. От полученных травм головы мужчина скончался на месте происшествия.

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В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение.