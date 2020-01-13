В Санкт-Петербурге подросток убил отчима - гражданина Узбекистана

По подозрению в совершении преступления полицейские задержали подростка 2004 года рождения. Подробности - в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 13 янв - Sputnik. Сотрудники полиции задержали на Васильевском острове в Петербурге подростка, подозреваемого в убийстве своего отчима-узбекистанца, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Сотрудники полиции на Васильевском острове задержали подростка, который ножом ударил своего отчима - гражданина Узбекистана", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ночь на 11 января в полицию Василеостровского района поступило сообщение о том, что в подъезде одного из домов по 12-й линии Васильевского острова мужчине нанесли ножевое ранение. По подозрению в совершении преступления полицейские задержали подростка 2004 года рождения.

"По предварительной информации, он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после ссоры ножом ударил в шею своего отчима 1973 года рождения. Пострадавший мужчина скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство").