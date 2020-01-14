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Участница конкурса красоты Мисс СНГ — 2018 Дарья Масальская

Мисс СНГ прокомментировала гибель дизайнера Григоряна

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200114/13218758/Miss-SNG-prokommentirovala-gibel-dizaynera-Grigoryana.html

По ее словам, они с погибшим не были близки, но часто пересекались и хорошо общались. Девушка не раз принимала участие в показах Григоряна в качестве модели.

ТАШКЕНТ, 14 янв - Sputnik. Участница конкурса красоты "Мисс СНГ — 2018", представляющая Узбекистан и получившая титул "Мисс СНГ Instagram", — Дарья Масальская дала комментарий по поводу убийства дизайнера и хореографа Наримана Григоряна.

"Не могу поверить, что такое могло произойти и совсем не хочу говорить о нем в прошедшем времени. Нариман - яркий, харизматичный человек. Мне кажется, именно таким и должен быть дизайнер. Он много и упорно трудился и добился больших высот и признания не только у нас, но и за рубежом", - рассказала Масальская корреспонденту Sputnik Узбекистан.

По словам девушки, показы Григоряна всегда были особенными, непохожими друг на друга.

"Его скорый, трагичный уход вызвал сильнейший резонанс в нашем мире моды. И его место, уверена, никто не сможет занять. Он такой один - Нариман Григорян!", - заключила она.

Известный узбекский дизайнер и хореограф Нариман Григорян был убит сегодня ночью в Яшнабадском районе Ташкента.

Каких-либо подробностей происшествия на данный момент нет.

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Теги:
Ташкент, дизайнер, Убийство, Происшествие



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