Мисс СНГ прокомментировала гибель дизайнера Григоряна

ТАШКЕНТ, 14 янв - Sputnik. Участница конкурса красоты "Мисс СНГ — 2018", представляющая Узбекистан и получившая титул "Мисс СНГ Instagram", — Дарья Масальская дала комментарий по поводу убийства дизайнера и хореографа Наримана Григоряна.
"Не могу поверить, что такое могло произойти и совсем не хочу говорить о нем в прошедшем времени. Нариман - яркий, харизматичный человек. Мне кажется, именно таким и должен быть дизайнер. Он много и упорно трудился и добился больших высот и признания не только у нас, но и за рубежом", - рассказала Масальская корреспонденту Sputnik Узбекистан.
По словам девушки, показы Григоряна всегда были особенными, непохожими друг на друга.
"Его скорый, трагичный уход вызвал сильнейший резонанс в нашем мире моды. И его место, уверена, никто не сможет занять. Он такой один - Нариман Григорян!", - заключила она.
Известный узбекский дизайнер и хореограф Нариман Григорян был убит сегодня ночью в Яшнабадском районе Ташкента.
Каких-либо подробностей происшествия на данный момент нет.