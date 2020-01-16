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В Ташкенте пьяный водитель насмерть сбил на обочине женщину

В Ташкенте пьяный водитель насмерть сбил на обочине женщину

ГУВД Ташкента
Происшествия
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Погибшая женщина занималась придорожной торговлей и даже не заметила шофера, который слетел с дороги на обочину.

ТАШКЕНТ, 16 янв - Sputnik. В Ташкенте водитель в состоянии алкогольного опьянения выехал на обочину и сбил пешехода, сообщает ГУВД.

"Поздно ночью, на пересечении улиц Лутфий и Нурафшан, 28-летний житель Ташкентской области Муроджон А., в нетрезвом состоянии управляя автомобилем марки ВАЗ-2107, не справился с управлением и выехал на обочину дороги, где совершил наезд на 56-летнюю Дилфузу В., занимавшуюся придорожной торговлей", - говорится в сообщении.

Пострадавшая была госпитализирована, однако, несмотря на оказанную ей медицинскую помощь, от полученных травм скончалась.

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ГУВД выразило соболезнования родным и близким. В настоящее время по данному факту УКД ОВД Шайхантохурского района проводится доследственная проверка.

Теги:
Происшествие, смерть, погибшие, погиб, авария, ДТП, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент



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