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В Ташкенте произошло ДТП на мосту Бунедкор - фото

В Ташкенте произошло ДТП на мосту Бунедкор - фото

ГУВД
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200116/13230552/V-Tashkente-proizoshlo-DTP-na-mostu-Bunedkor-foto.html

В результате аварии пострадало несколько человек. В Сеть уже попали фотографии с места происшествия.

ТАШКЕНТ, 16 янв - Sputnik. В Ташкенте произошло ДТП с участием нескольких автомобилей, сообщает ГУВД.

"15 января в 00.10 на номер телефона 102 поступило сообщение о том, что на мосту Бунедкор произошло ДТП. 35-летний Жавлон И., находящийся за рулем автомобиля марки Nexia, не справился с управлением транспортным средством, в связи с чем выехал на  встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем Lifan, находящимся под управлением 38-летнего Аваза О.", - говорится в сообщении.

В Ташкенте произошло ДТП на мосту Бунедкор - фото
ГУВД
В Ташкенте произошло ДТП на мосту Бунедкор - фото

В результате ДТП с телесными повреждениями различной степени тяжести водитель автомобиля Nexia 35-летний Жавлон И., а также его пассажир 25-летний Роман С. были госпитализированы.

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Им оказывается медицинская помощь.

Теги:
Происшествие, проишествие, ДТП, авария, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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