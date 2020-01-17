МИД раскрыл детали ДТП под Саратовом, в котором погибли узбекистанцы

В автобусе, попавшем в аварию, находились 8 человек, в том числе 5 граждан республики. Двое из них скончались, трое госпитализированы в областную клиническую больницу Саратова.

ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Как мы сообщали, накануне на трассе Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов на территории Саратовской области произошло ДТП с участием микроавтобуса.

Внутри транспортного средства находились 8 человек, в том числе 5 граждан Узбекистана. Двое из них скончались, трое госпитализированы в областную клиническую больницу Саратова.

Генконсульство Узбекистана в Казани взяло ситуацию на контроль, поддерживает постоянный контакт с правоохранительными органами и медицинским учреждением, сообщает пресс-служба МИДа.

Консульско-правовой департамент выражает соболезнования родным и близким покойных и напоминает, что граждане Узбекистана, находящиеся на территории Приволжского федерального округа России (Республика Башкортостан, Кировская область, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Нижегородская область, Оренбургская область, Пензенская область, Пермский край, Самарская область, Саратовская область, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Ульяновская область, Чувашская Республика), могут в необходимых случаях обратиться в Генеральное консульство нашей страны в Казани по телефонам: +7-843-526-55-64, +7-843-526-55-65.