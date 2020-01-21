Узбекистан выясняет судьбу своих граждан, погибших при пожаре в Томской области

Сейчас пытаются связаться с оставшимися в живых людьми, чтобы получить достоверную информацию о гражданах Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik. Судьбу граждан Узбекистана, предположительно, погибших и пострадавших при пожаре в Томской области, сейчас выясняет Генеральное консульство республики в Новосибирске, сообщил РИА Новости генконсул Юсуп Кабулжанов.

По его словам, им планируется оказать необходимую помощь. Также сейчас пытаются связаться с оставшимися в живых людьми, чтобы от них получить достоверную информацию о гражданах Узбекистана.

"Сейчас еще точно ничего не установлено. По предварительным данным, они граждане Узбекистана, но точной информации пока нет. Конечно, при необходимости будет оказана необходимая помощь", - говорится в сообщении.

Также, по словам представителя Генконсульства, он планирует связаться и с компанией-работодателем в надежде на то, что она не останется в стороне в плане оказания помощи семьям погибших и пострадавшим.

Более 10 граждан Узбекистана погибли при пожаре в Томской области >>

Напомним, ранним утром 21 января 11 человек погибли в результате пожара, который произошел в одноэтажном деревянном здании на площади 208 кв. м в Асиновском районе. Из здания выбрались два человека. Известно, что погибшие могли быть гражданами Узбекистана, работниками лесозаготовительной компании ООО "Гринвуд".