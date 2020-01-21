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Центральный аппарат СК РФ проконтролирует расследование пожара под Томском

МЧС РФ
Происшествия
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Тема:
Пожар в Томской области, в котором погибли узбекистанцы (8)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200121/13270397/Tsentralnyy-apparat-SK-RF-prokontroliruet-rassledovanie-pozhara-pod-Tomskom.html

Пожар в Асиновском районе, унесший жизни десяти узбекистанцев и россиянки, произошел в ночь на 21 января.

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства взять на контроль расследование уголовного дела о пожаре в Томской области, жертвами которого стали 11 человек — десять граждан Узбекистана и россиянка. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Следователи на месте пожара в Томской области, где погибли узбекистанцы
СК РФ
Осталось только пепелище: видео с места пожара в Томской области
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренным статьей "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", рассказала она.

Бастрыкин также поручил региональным следователям тщательно исследовать место происшествия, зафиксировав все следы. Кроме того, он дал указание о назначении и проведении комплекса необходимых экспертиз для установления причин пожара и всех обстоятельств произошедшего.

Пожар в одноэтажном деревянном доме на территории предприятия лесопиления, арендованном ООО "Гринвуд", произошел в ночь на 21 января. Погибли десять граждан Узбекистана, имевших патенты на работу в РФ, и россиянка, еще двое человек сумели спастись. Выяснилось, что сгоревшее здание не было предназначено для проживания людей.

Судьбу граждан Узбекистана сейчас выясняет Генеральное консульство республики в Новосибирске.

Тема:
Пожар в Томской области, в котором погибли узбекистанцы (8)
Теги:
Узбекистанцы, Узбекистан, следствие, Александр Бастрыкин, Следственный комитет РФ, Россия, Томская область, пожар



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