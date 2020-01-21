Десять граждан Узбекистана и россиянка погибли в пожаре в Томской области

Оказалось, что сгоревшее деревянное строение на территории предприятия лесопиления, арендованное ООО "Гринвуд", не было предназначено для проживания людей.

ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik. По последним данным, среди погибших при пожаре в поселке Причулымский Томской области, по предварительным данным, десять граждан Узбекистана и одна гражданка России, сообщил РИА Новости представитель обладминистрации.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин прибыл на место ЧП в Асиновском районе.

"По данным оперативников, сгоревшее деревянное строение на территории предприятия лесопиления, арендованное ООО "Гринвуд", не было предназначено для проживания людей. По предварительным данным, из 11 погибших десять граждан Узбекистана, имеющих патенты на работу в России, и одна гражданка РФ", - сказал представитель властей региона.

Сразу после осмотра места происшествия глава региона начал внеочередное заседание межведомственной комиссии по ЧС в городе Асино.

Более 10 граждан Узбекистана погибли при пожаре в Томской области >>

На месте также работают вице-губернаторы Игорь Толстоносов, Анатолий Рожков и Андрей Кнорр, главный федеральный инспектор по Томской области Владимир Сирчук, глава Асиновского района Николай Данильчук, начальник регионального УМВД Демьян Лаптев.

Главное управление МЧС РФ по Томской области Пожар в Томской области

Также к расследованию подключились МИД, МЧС и МВД Узбекистана.

Узбекистан выясняет судьбу своих граждан, погибших при пожаре в Томской области >>

Напомним, ранним утром 21 января 11 человек погибли в результате пожара, который произошел в одноэтажном деревянном здании на площади 208 кв. м в Асиновском районе. Из здания выбрались два человека. Известно, что погибшие могли быть гражданами Узбекистана, работниками лесозаготовительной компании ООО "Гринвуд".

Судьбу граждан Узбекистана сейчас выясняет Генеральное консульство республики в Новосибирске.