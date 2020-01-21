Опознано тело десятого узбекистанца, погибшего при пожаре в Томской области

По данным Генконсульства республики в Новосибирске, в Томской области установлены личности всех узбекистанцев, погибших в результате пожара в ночь на 21 января.

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Министерство иностранных дел Узбекистана опубликовало имена всех граждан страны, погибших при пожаре в поселке Причулымский Томской области, а также имена пострадавших.

В списке, представленном ранее МЧС республики, были девять человек — в связи с тем, что тело десятого погибшего к тому времени еще не опознали.

Полный список погибших:

1. Муртазоев Шахзод Санжар угли, 1999 г. р.

2. Элмуродов Темур Дамир угли, 1994 г. р.

3. Муминов Хуршид Мехриддин угли, 1997 г. р.

4. Гайбуллоев Рамзиддин Мехриддин угли, 1998 г. р.

5. Эргашев Хошимжон Уткир угли, 1999 г. р.

6. Хасанов Бунёд Карим угли, 1994 г. р.

7. Норов Мехриддин Гайбуллаевич, 1966 г. р.

8. Боймуродов Келдиёр Кандиёрович, 1987 г. р.

9. Хасанов Умид Каримович, 1979 г. р.

10. Закиров Маммадали Закир угли, 03.03.1998 г. р.

Пострадавшие:

1. Норов Мирзохид Садуллаевич, 20.04.1986 г. р.

2. Рахимов Дилшод Рахим угли, 01.11.1994 г. р.

Норову и Рахимову оказана медицинская помощь, сообщили в МИД.

Генеральное консульство Узбекистана в Новосибирске в связи с трагедией открыло горячую линию, номер: +7 (905) 946 40 20. Контактное лицо — Шерзод Полвонов.

Пожар в одноэтажном деревянном доме на территории предприятия лесопиления в Асиновском районе произошел в ночь на 21 января. Из здания выбрались два человека, а 11, в том числе десять работников лесопилки из Узбекистана и одна россиянка, погибли.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", расследование находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета РФ.

В Узбекистане по поручению президента Шавката Мирзиёева создана правительственная комиссия, члены которой, в частности, несут ответственность за оказание необходимой медицинской и психологической помощи родственникам погибших и пострадавшим, организацию доставки на родину тел жертв пожара и похорон.