Названы имена девяти узбекистанцев, погибших при пожаре в Томской области

Пожар, унесший жизни десяти узбекистанцев и россиянки, произошел в Асиновском районе Томской области в ночь на 21 января. Возбуждено уголовное дело, расследование находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета России.

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Узбекистана опубликовало имена девяти граждан республики, погибших при пожаре в Асиновском районе Томской области. Личность еще одного мужчины устанавливается.

"По данному адресу проживали 12 граждан Узбекистана. В результате возгорания десять наших соотечественников погибли, двое получили различные повреждения. В процессе следственных мероприятий тела девятерых погибших к этому моменту уже опознаны", — говорится в сообщении.

Список погибших:

1. Муртазоев Шахзод Санжар угли, 1999 г. р. (Навоийская область, Кызылтепинский район)

2. Элмуродов Темур Дамир угли, 1994 г. р. (Навоийская область, Кызылтепинский район)

3. Муминов Хуршид Мехриддин угли, 1997 г. р. (Навоийская область, Кызылтепинский район)

4. Гайбуллоев Рамзиддин Мехриддин угли, 1998 г. р. (Навоийская область, Кызылтепинский район)

5. Эргашев Хошимжон Уткир угли, 1999 г. р. (Навоийская область, Кызылтепинский район)

6. Хасанов Бунёд Карим угли, 1994 г. р. (Навоийская область, Кызылтепинский район)

7. Норов Мехриддин Гайбуллаевич, 1966 г. р. (Навоийская область, Кызылтепинский район)

8. Боймуродов Келдиёр Кандиёрович, 1987 г. р. (Навоийская область, Кызылтепинский район)

9. Хасанов Умид Каримович, 1979 г. р. (Самаркандская область, Каттакурган)

Пожар в одноэтажном деревянном доме на территории предприятия лесопиления в Асиновском районе произошел в ночь на 21 января. Из здания выбрались два человека, а 11, в том числе десять работников лесопилки из Узбекистана и одна россиянка, погибли. По данным властей региона, здание на территории лесопилки не было предназначено для проживания людей, на его окнах были решетки.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства взять расследование на контроль.

Генконсульство Узбекистана в Новосибирске поддерживает постоянный контакт с местными властями.