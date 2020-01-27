В Самарканде мошенник обманул жителей в получении грин-карты

Своими действиями аферист в общей сложности нанес материальный ущерб в размере 70 миллионов сумов.

ТАШКЕНТ, 27 янв - Sputnik. В Самаркандской области мошенник обманул двух граждан, пообещав оформить грин-карту в США, сообщает "Даракчи".

"30-летний Х. Х., войдя в доверие к жителю Самаркандского района 48-летнего Б. Х., пообещал помочь в оформлении и получении визы для выезда в США, в июне 2019 года получил от последнего 5 800 долларов, но обещанного так и не выполнив, стал приводить различные причины и просил повременить. Более того, пообещал посодействовать в выигрыше лотереи Green Card и что данный процесс займет примерно 6 месяцев, но по сей день так и не выполнил обещание", - говорится в сообщении.

Также установлено, что Х. Х. аналогичным способом вошел в доверие к жителю Самаркандского района 24-летнего М. О. От него он получил 2 500 долларов, но обещанного не выполнил.

Узбекистанцев предупредили о случаях мошенничества с грин-картами >>

Своими действиями мошенник в общей сложности нанес материальный ущерб в размере 70 миллионов сумов.

По данному факту Следственным отделом при ОВД Самаркандского района возбуждено уголовное дело.