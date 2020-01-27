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Города мира. Вашингтон

В Самарканде мошенник обманул жителей в получении грин-карты

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200127/13306162/V-Samarkande-moshennik-obmanul-zhiteley-v-poluchenii-grin-karty.html

Своими действиями аферист в общей сложности нанес материальный ущерб в размере 70 миллионов сумов.

ТАШКЕНТ, 27 янв - Sputnik. В Самаркандской области мошенник обманул двух граждан, пообещав оформить грин-карту в США, сообщает "Даракчи".

"30-летний Х. Х., войдя в доверие к жителю Самаркандского района 48-летнего Б. Х., пообещал помочь в оформлении и получении визы для выезда в США, в июне 2019 года получил от последнего 5 800 долларов, но обещанного так и не выполнив, стал приводить различные причины и просил повременить. Более того, пообещал посодействовать в выигрыше лотереи Green Card и что данный процесс займет примерно 6 месяцев, но по сей день так и не выполнил обещание", - говорится в сообщении.

Также установлено, что Х. Х. аналогичным способом вошел в доверие к жителю Самаркандского района 24-летнего М. О. От него он получил 2 500 долларов, но обещанного не выполнил.

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Своими действиями мошенник в общей сложности нанес материальный ущерб в размере 70 миллионов сумов.

По данному факту Следственным отделом при ОВД Самаркандского района возбуждено уголовное дело.

Теги:
Грин-карта, США, США, мошенничество, мошенник, Самарканд, Самарканд, Узбекистан, Узбекистан



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